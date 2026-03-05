МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
SNN: 17 человек погибли на севере Ирана при атаке США и Израиля

Среди погибших есть дети, которые в результате удара лишились конечностей.
Виктория Бокий 05-03-2026 23:25
© Фото: Stringer, dpa, Globallookpress

США и Израиль ударили по северу Ирана, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает местный телеканал SNN.

Отмечается, что ранения получили 12 человек. Среди семнадцати погибших есть дети, которые, по данным телеканала, в результате удара лишились конечностей.

«В результате удара США и Израиля по комплексу, расположенному между городами Казвин и Занджан, погибли 17 наших соотечественников», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Иране установили личности летчиков, ударивших по начальной школе для девочек в Минабе. Установлены и авиабазы, с которых поднимались самолеты. Тегеран готов к жесткому и решительному ответу на это преступление, говорится в сообщении.

#сша #Израиль #Иран #атака #удар
