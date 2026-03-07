МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: Иран мог уничтожить ключевую РЛС США в Иордании

РЛС могла быть уничтожена еще в первые дни вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Виктория Бокий 07-03-2026 08:02
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Globallookpress

Иран, вероятно, уничтожил ключевую радиолокационную систему американской ПВО THAAD на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что РЛС стоила 300 миллионов долларов. По данным агентства, она могла быть уничтожена еще в первые дни вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, здания, где размещались аналогичные системы, могли быть поражены еще в двух местах на территории ОАЭ. Однако официального подтверждения информации о повреждениях нет.

Несколько часов назад пресс-служба армии Ирана передавала, что ВМС ударили по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Тогда же официальный представитель Генштаба ВС Исламской Республики Абольфазль Шекарчи анонсировал «большие сюрпризы» для Израиля и Соединенных Штатов.

Накануне сообщалось, что ВС Ирана с начала эскалации запустили более 600 ракет разного типа. Также Исламская Республика отправила более двух тысяч беспилотников по Израилю и объектам США.

#сша #Иран #РЛС #Иордания #ВС Ирана
