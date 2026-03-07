МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генштаб ВС Ирана: США применили оружие, хранившееся для третьей мировой войны

Официальный представитель Генштаба ВС Ирана заявил, что скоро все СМИ узнают об инциденте, произошедшем на базе США в Бахрейне.
Виктория Бокий 07-03-2026 03:01
© Фото: Federico Gambarini, dpa, Global Look Press

США применили в отношении Ирана резервы вооружения, которые хранились «для третьей мировой войны». Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Исламской Республики Абольфазль Шекарчи.

«Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», - сказал Шекарчи.

Официальный представитель Генштаба ВС иранской армии поделился, что страна использует продвинутое оружие против США и Израиля. Он отметил, что армия Исламской Республики привнесет народу Ирана «добрую весть». Говоря об этом, Шекарчи упомянул произошедший в пятницу на базе США в Бахрейне «некий инцидент». С его слов, в ближайшие дни об этом узнают все СМИ.

Накануне американский министр войны Пит Хегсет заявил, что ВС США уничтожили «лучшую часть» ВМС Ирана. Он отметил, что это заслуга американского Центрального командования во главе с Брэдли Купером.

Вчера Иран нанес удар возмездия по целям США и Израиля за гибель детей в Минабе. Известно, что ВС Исламской Республики использовали ракеты «Хайбер», «Хорремшехр-4» и «Фатх».

#оружие #сша #Иран #Генштаб #ВС Ирана #Абольфазль Шекарчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 