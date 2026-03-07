Генштаб ВС Ирана: США применили оружие, хранившееся для третьей мировой войны

США применили в отношении Ирана резервы вооружения, которые хранились «для третьей мировой войны». Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Исламской Республики Абольфазль Шекарчи.

«Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», - сказал Шекарчи.

Официальный представитель Генштаба ВС иранской армии поделился, что страна использует продвинутое оружие против США и Израиля. Он отметил, что армия Исламской Республики привнесет народу Ирана «добрую весть». Говоря об этом, Шекарчи упомянул произошедший в пятницу на базе США в Бахрейне «некий инцидент». С его слов, в ближайшие дни об этом узнают все СМИ.

Накануне американский министр войны Пит Хегсет заявил, что ВС США уничтожили «лучшую часть» ВМС Ирана. Он отметил, что это заслуга американского Центрального командования во главе с Брэдли Купером.

Вчера Иран нанес удар возмездия по целям США и Израиля за гибель детей в Минабе. Известно, что ВС Исламской Республики использовали ракеты «Хайбер», «Хорремшехр-4» и «Фатх».