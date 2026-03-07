Иран нанес удар по американской установке Patriot в ОАЭ

Американская зенитно-ракетная установка Patriot могла стать целью удара со стороны Ирана на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил журналист Райан Грим в социальной сети Х.

Он опубликовал снимки, на которых изображена горящая военная техника. Кроме того, видна пробитая крыша ангара, пишет Life.ru.

По словам автора, это последствия атаки на американский комплекс ПВО, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Официального подтверждения этой информации от властей США или ОАЭ пока не поступало.

Журнал The Atlantic ранее сообщил, что военные США испытывают дефицит эффективных средств защиты от иранских дронов-камикадзе Shahed. Уточняется, что американские военные вынуждены использовать имеющиеся средства защиты. Но они стоят слишком дорого.

По информации The Wall Street Journal, ОАЭ рассматривают возможность заморозки размещенных в стране активов Ирана. Если это произойдет, то доступ Исламской Республики к иностранной валюте и международным торговым сетям будет крайне ограничен.