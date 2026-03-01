МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Atlantic: Хегсет и Кейн признали проблемы с перехватом иранских дронов

Американцам приходится использовать дорогие средства ПВО.
Владимир Рубанов 06-03-2026 15:43
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военные США испытывают дефицит эффективных средств защиты от иранских дронов-камикадзе Shahed. Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на информацию от источника в Конгрессе США.

Источник по итогам закрытого брифинга в конгрессе рассказал изданию, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн подтвердили наличие этой проблемы. По его словам, американские военные вынуждены использовать имеющиеся средства защиты. Но они стоят слишком дорого.

Ранее Израиль и США заявили, что частота запусков иранских ракет снижается. При текущем темпе у Тегерана остается возможность наносить ракетные удары в течение нескольких дней, писала The Wall Street Journal. Однако Иран и после этого сохранит способность к ответным атакам, применяя более доступные системы вооружений, такие как беспилотники.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Белый дом обосновал атаку угрозой от ракетной и ядерной программ Тегерана. В ответ Корпус стражей исламской революции провел масштабные удары по объектам в Израиле и объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

