WSJ: ОАЭ пригрозили Ирану заморозкой активов

ОАЭ рассматривают возможность заморозки размещенных в стране активов Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, если это произойдет, то доступ Исламской Республики к иностранной валюте и международным торговым сетям будет крайне ограничен. Как утверждают источники издания, представители ОАЭ уже предупредили Иран в частном порядке о вероятности принятия таких мер.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщало, что силы ПВО отражают атаку со стороны Ирана. В Абу-Даби взрывы были слышны в районе терминалов международного аэропорта Заид.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов несколько дней назад вызывал посла Ирана и передал ему ноту протеста на фоне эскалации конфликта в регионе. Там также предупредили Исламскую Республику о серьезных последствиях для двухсторонних отношений, которые влияют на политический, экономический и торговый уровни. В министерстве требуют от Тегерана соблюдения суверенитета и безоговорочного прекращения нападений.