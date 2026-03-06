МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: ОАЭ пригрозили Ирану заморозкой активов

Если заморозка произойдет, то доступ Ирана к иностранной валюте и международным торговым сетям будет крайне ограничен.
Виктория Бокий 06-03-2026 04:02
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ОАЭ рассматривают возможность заморозки размещенных в стране активов Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, если это произойдет, то доступ Исламской Республики к иностранной валюте и международным торговым сетям будет крайне ограничен. Как утверждают источники издания, представители ОАЭ уже предупредили Иран в частном порядке о вероятности принятия таких мер.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщало, что силы ПВО отражают атаку со стороны Ирана. В Абу-Даби взрывы были слышны в районе терминалов международного аэропорта Заид.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов несколько дней назад вызывал посла Ирана и передал ему ноту протеста на фоне эскалации конфликта в регионе. Там также предупредили Исламскую Республику о серьезных последствиях для двухсторонних отношений, которые влияют на политический, экономический и торговый уровни. В министерстве требуют от Тегерана соблюдения суверенитета и безоговорочного прекращения нападений.

#Ближний Восток #Иран #оаэ #активы #заморозка активов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 