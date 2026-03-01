МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран отказался от ударов по соседям, если нет атак с их территории

Такое решение принял временный совет, сообщил входящий в него президент страны.
Владимир Рубанов 07-03-2026 10:54
© Фото: Iranian Presidency Office apaim Keystone Press Agency, Global Look Press

Временный руководящий совет Ирана объявил о прекращении ракетных ударов и атак беспилотников по соседним странам. Об этом 7 марта заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Глава государства подчеркнул, что отныне Тегеран не будет наносить удары по соседям, если только они не атакуют Иран первыми. Это заявление передала иранская гостелерадиокомпания.

Пезешкиан отметил, что все споры с соседями следует решать мирным путем, а не становиться на сторону Израиля и США. Он принес извинения государствам региона.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи призвал европейские страны не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Он предупредил, что любое государство, поддерживающее агрессию США и Израиля против Ирана, станет мишенью для ответных действий Тегерана.

Перед этим Пезешкиан сообщил, что некоторые страны начали посреднические усилия для урегулирования конфликта вокруг Ирана. Он подчеркнул, что Иран стремится к миру в регионе, но готов защищать свое достоинство и суверенитет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по Ирану, включая Тегеран. В результате атак были разрушены сотни объектов и погибли сотни гражданских. В числе жертв - верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур. В ответ Тегеран атаковал израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.

