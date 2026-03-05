NYT: Иран использует «смертоносное оружие» в войне против США и Израиля

Иран использовал «смертоносное оружие» в рамках конфликта с США и Израилем. Так американская газета The New York Times назвала иранские дроны, которые поразили многие военные объекты США.

«Тегеран применил еще одно смертоносное оружие», - сказано в материале.

В издании утверждают, что за последнее десятилетие беспилотники изменили облик войны: дешевые в производстве и простые в применении. Они преобразили поля сражений, пишет RT.

С начала военной операции Иран запустил до двух тысяч дронов. В основном Тегеран использует беспилотники «Шахед» для атак по всему региону, в том числе по отелям и военным базам, где находятся военные США.

Дроны «Шахед» были разработаны для КСИР. Они получили признание как дешевые и массовые дроны-камикадзе, используемые в современных военных конфликтах.

Американский журнал Military Watch ранее сообщил, что перехватить иранские ракеты силами ПВО практически невозможно, особенно сверхзвуковой ракету «Фатех-2». Это первый и единственный известный тип иранской ракеты, в состав которой входит гиперзвуковой планирующий аппарат.