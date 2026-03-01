МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США и другую помощь

Президент США заявил, что курдские лидеры должны выбрать сторону в конфликте.
Владимир Рубанов 05-03-2026 16:10
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил курдам воздушное прикрытие и другие формы помощи, если они попытаются установить контроль над частью западного Ирана. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники. В то же время Белый дом опроверг планы привлечения курдов к своей операции.

Американский лидер в телефонных разговорах с лидерами курдского меньшинства в Иране и Ираке предложил им «широкое воздушное прикрытие США» и другую поддержку в их стремлении захватить западный Иран. Один из собеседников издания отметил, что президент призвал курдов определиться со своей позицией в текущем конфликте.

Курдские силы иранской оппозиции могут принять участие в наземной операции на западе страны в ближайшие дни, сообщалось ранее. ЦРУ якобы занимается подготовкой курдских отрядов к вооруженному противостоянию. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт отметила, что президент не обсуждал с курдскими лидерами возможность предоставления им оружия. Она опровергла сообщения о таких планах.

В четверг телеканал Fox News сообщил о начале наземной операции иракских курдов на территории Ирана. Однако позднее заместитель главы офиса премьер-министра Иракского Курдистана Азиз Ахмад заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

