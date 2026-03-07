В посольстве России прокомментировали инцидент с задержанием сухогруза Caffa

Российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Швеции и готовы оказать консульскую помощь морякам из экипажа захваченного сухогруза Caffa. Об этом заявили в посольстве нашей страны в Швеции.

«Из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная. Посольство России в Швеции находится в контакте с компетентными шведскими властями и готово в случае необходимости оказать россиянам из состава экипажа консульскую помощь», - говорится в сообщении.

Судно было захвачено накануне в территориальных водах Швеции. Сухогруз шел под гвинейским флагом. Его экипаж заподозрили в нарушении правил судоходства и подозрительных манипуляция с флагом.

Шведские военные высадились на палубу с вертолета и взяли судно под свой контроль. Сообщается также, что Caffa находится под украинскими санкциями. Как пишет The Insider, корабль направлялся в порт Санкт-Петербурга.

В начале января американская береговая охрана, после почти месяца преследования, задержала российский танкер «Маринера» в Атлантическом океане. Судно следовало своим курсом в полном соответствии с нормами международного морского права. Американцы буквально взяли танкер на абордаж, обвинив его экипаж в причастности к теневому флоту. Благодаря вмешательству МИДа, всех моряков удалось освободить. В конце января они вернулись на Родину.