Береговая охрана США показала кадры конвоирования танкера «Маринера»

Американские военные преследовали нефтяной танкер в Атлантическом океане более двух недель.
Ян Брацкий 08-01-2026 09:06
© Фото: USCGC/Х © Видео: USCGC/Х

Появились кадры сопровождения танкера «Маринера» катером береговой охраны США в Северной Атлантике. Опубликованные в соцсети Х кадры сняты с борта вертолета. На них видно, как американское судно конвоирует танкер.

Напомним, российское нефтяное судно было задержано 7 января в Атлантическом океане после более чем двухнедельного преследования. Операция началась сразу после выхода судна из венесуэльского порта. Ранее танкер носил название Bella-1 и находился под американскими санкциями. Минтранс России указал на неправомерность действий американских военных.

Сразу после того, как стало известно об операции американских военных, с заявлением выступил российский МИД. В составе экипажа «Маринера» есть наши соотечественники. На Смоленской площади потребовали от Штатов обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами на танкере, уважать и соблюдать их права и свободы. Кроме того, Вашингтон не должен препятствовать скорейшему возвращению на Родину российских граждан и самого танкера, говорится в заявлении.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что экипаж судна нарушил санкции США, незаконно доставляя венесуэльскую нефть в обход ограничений, поэтому будет предан суду. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, танкер и экипаж арестованы по уголовному делу.

#сша #нефть #Береговая охрана #танкер #Атлантический океан #«Маринера»
