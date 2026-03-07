МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Банк в Подмосковье, который чуть не сожгли, показали на видео

В областной прокуратуре полагают, что к поджогу может быть причастен 16-летний подросток, которого неизвестные обманом заставили устроить пожар.
Ян Брацкий 07-03-2026 17:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте поджога банкоматов в помещении банка в подмосковном Путилково работают эксперты-криминалисты. Следователи опрашивают очевидцев и сотрудников финансового учреждения.

На опубликованных с места происшествия кадрах видны последствия инцидента. Помещение с банкоматами полностью выгорело, выбиты стеклянные входные двери, всюду следы гари и битого стекла. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ЧП произошло сегодня днем. На место взрыва незамедлительно выехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Сообщалось о попытке взрыва банкомата. Вскоре выяснилось, что поджог мог устроить 16-летний подросток.

В областной прокуратуре пояснили, что ребенка могли использовать мошенники. Они обманом заставили его принести в банк канистру с бензином, разлить его и поджечь. Сейчас все версии произошедшего отрабатывают следователи.

