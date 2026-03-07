Прокуратура: взрыв в Подмосковье мог устроить 16-летний подросток

Вероятным виновником взрыва в помещении банка в подмосковном Путилково может быть подросток, которого обманом заставили прийти в отделение. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В результате инцидента обошлось без пострадавших. Помещение, в котором находились банкоматы, полностью выгорело. Установлением всех обстоятельств случившегося займется Красногорская прокуратура. Напомним, сегодня днем сотрудники полиции и кареты скорой помощи прибыли на место взрыва в отделении одного из банков в Путилково.

На месте происшествия выбило стеклянные двери. Тротуар у входа в банк усыпало осколками. Выяснилось, что банкомат пытались взорвать. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. За ограждение никого не пускают.