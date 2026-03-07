МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В банке в подмосковном Путилково прогремел взрыв

Территория оцеплена, информация о пострадавших уточняется.
Ян Брацкий 07-03-2026 15:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мощный взрыв прогремел в отделении банка в подмосковном Путилково. О происшествии сообщают местные паблики. На опубликованных кадрах видно, что взрывной волной в здании банка выбило двери.

К месту прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи. По одной из версий, неизвестный пытался взорвать банкомат.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, территория оцеплена. Информация о пострадавших уточняется. Ранее похожий случай произошел на северо-востоке Москвы в ТЦ «Свиблово». Там молодой человек 2005 года рождения попытался взорвать банкомат при помощи петард. Конструкция получила сильные повреждения, но не поддалась.

Подозреваемого установили и задержали в тот же день. Помогли записи с камер видеонаблюдения. По факту взрыва следователи возбудили уловное дело по статье «Хулиганство».

