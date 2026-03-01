Международная федерация гандбола допустила молодежную сборную России

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) одобрили участие молодежных и юношеских сборных России в международных соревнованиях. Сейчас они разрабатывают механизм реализации этого решения, сообщил РИА Новости председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

По его словам, решение о допуске уже принято. Но нужно воплотить его технически и определить формат участия, так как многие страны выражают протест. Международная и европейская федерации активно работают над созданием подходящей формулы. Шишкарев добавил, что молодежные и юношеские команды России смогут участвовать в соревнованиях.

В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 11 декабря 2025-го исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях.

Накануне на церемонии открытия Паралимпийских игр российская сборная впервые с 2014 года вышла с флагом. Атлеты выступают под национальной символикой. В субботу россияне завоевали две бронзовые медали.