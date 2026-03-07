МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Паралимпийцы РФ впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия с флагом

Россияне впервые с 2014 года выступают с флагом и гимном страны.
Дарья Ситникова 07-03-2026 00:30
© Фото: YUTAKA, AFLO, Global Look Press

На церемонии открытия Паралимпийских игр сборная России появилась с флагом впервые с 2014 года. Само мероприятие проходит в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона» в итальянской Вероне.

В состав делегации сборной России на церемония открытия вошли президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков, знаменосец сборной лыжница Анастасия Багиян. Кроме них, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, а также пресс-атташе паралимпийской сборной Екатерина Пронина.

Знаменосцем сборной России также предстал горнолыжник Алексей Бугаев. Известно, что флаги стран-участниц несут волонтеры на мероприятии, так как не все знаменосцы смогли присутствовать на церемонии открытия в Вероне.

Ранее стало известно, что сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии. От страны на Играх должен был выступить один спортсмен: лыжник Абулфазл Хатиби Мианеи.

Спецпосланник президента США по вопросам глобального сотрудничества Паоло Замполли также публично поддержал участие российских спортсменов в Паралимпийских играх в Италии с использованием национального флага и гимна. Он сказал, что спорт должен быть доступен для всех.

#Россия #италия #флаг #Верона #Паралимпийские игры
