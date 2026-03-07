МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

Атлет выступал в дисциплине скоростной спуск среди мужчин, выступающих стоя.
Владимир Рубанов 07-03-2026 14:28
© Фото: russianparalymp, Telegram

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль в горнолыжном спорте на Паралимпийских играх в Италии. Он выступал в дисциплине скоростной спуск среди мужчин, выступающих стоя.

Бугаев соревновался в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Он показал результат 1 минута 18,40 секунды. Победу одержал швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды). Серебро досталось французу Артуру Боше (отставание 0,61 секунды).

Эта медаль стала второй для российской сборной на Паралимпиаде в Италии. В субботу бронзу в скоростном спуске завоевала лыжница Варвара Ворончихина.

Алексею Бугаеву 28 лет. Он трехкратный чемпион, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх под национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них участвуют шесть российских спортсменов.

#Спорт #италия #медали #бронза #лыжные гонки #алексей бугаев #паралимпиада-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 