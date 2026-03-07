Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль в горнолыжном спорте на Паралимпийских играх в Италии. Он выступал в дисциплине скоростной спуск среди мужчин, выступающих стоя.

Бугаев соревновался в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Он показал результат 1 минута 18,40 секунды. Победу одержал швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды). Серебро досталось французу Артуру Боше (отставание 0,61 секунды).

Эта медаль стала второй для российской сборной на Паралимпиаде в Италии. В субботу бронзу в скоростном спуске завоевала лыжница Варвара Ворончихина.

Алексею Бугаеву 28 лет. Он трехкратный чемпион, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх под национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них участвуют шесть российских спортсменов.