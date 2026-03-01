МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина получила медаль в дисциплине скоростной спуск с результатом 1 минута 24,47 секунды.
07-03-2026
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзу Паралимпийских игр-2026 в скоростном спуске. Она принесла российской сборной первую медаль на Играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. В ходе гонки российская спортсменка смогла финишировать с результатом 1 минута 24,47 секунды.

На церемонии открытия Паралимпийских игр сборная России появилась с флагом впервые с 2014 года. Само мероприятие проходило в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона» в Вероне.

В состав делегации сборной России на церемония открытия вошли президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков, знаменосец сборной лыжница Анастасия Багиян. Кроме них, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, а также пресс-атташе паралимпийской сборной Екатерина Пронина. Знаменосцем сборной России стал горнолыжник Алексей Бугаев. Известно, что флаги стран-участниц несут волонтеры на мероприятии, так как не все знаменосцы смогли присутствовать на церемонии открытия в Вероне.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в зимних Паралимпийских играх 2026. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпиады Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках поучаствуют многократный чемпион мира Иван Голубков и призер чемпионата мира Анастасия Багиян. В парасноуборде на старт выйдут Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

