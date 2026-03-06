ВС РФ нанесли семь групповых ударов за неделю

Минобороны России сообщает о нанесении семи групповых ударов в зоне спецоперации. Это было сделано в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Отмечено, что удары наносились в период с 28 февраля по 6 марта 2026 года. Результат - успешное поражение объектов энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Также удалось поразить транспортную, аэродромную и портовую инфраструктуру, которую противник использовал в интересах ВСУ. Досталось и железнодорожным составам, везущим вооружение и военную технику.

Взлетали на воздух украинские склады с боеприпасами. Поражались места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.