МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Постпред Ирана при ООН назвал число жертв атак США и Израиля

Число раненых и погибших продолжает расти.
Виктория Бокий 07-03-2026 01:06
© Фото: Mehr News Agency, XinHua, Globallookpress

Более 1 300 мирных жителей, включая женщин и детей, погибли в результате атак США и Израиля в Иране. Об этом сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1332 мирных жителя, включая женщин и детей, уже погибли», - сказал он журналистам.

По данным последнего отчета, из-за агрессии США и Израиля на Иран тысячи человек получили ранения. Постпред Ирана при ООН добавил, что число раненых и погибших продолжает расти.

Амир Саид Иравани сделал также ряд других заявлений. Он подчеркнул, что Иран не хочет войны и эскалации, но сдаваться не намерен. Кроме того, Исламская Республика никогда не позволит иностранным силам вмешиваться во внутренние дела страны.

Известно, что Тегеран не бьет по гражданским. Сообщается, что власти страны расследуют сообщения об ударе по невоенным целям.

Накануне мощный взрыв прогремел неподалеку от школы для мальчиков в иранском Казвине. Во время прилета дети играли во дворе.

#ООН #сша #Израиль #Иран #атаки #постпред ирана при оон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 