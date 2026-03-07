Постпред Ирана при ООН назвал число жертв атак США и Израиля

Более 1 300 мирных жителей, включая женщин и детей, погибли в результате атак США и Израиля в Иране. Об этом сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1332 мирных жителя, включая женщин и детей, уже погибли», - сказал он журналистам.

По данным последнего отчета, из-за агрессии США и Израиля на Иран тысячи человек получили ранения. Постпред Ирана при ООН добавил, что число раненых и погибших продолжает расти.

Амир Саид Иравани сделал также ряд других заявлений. Он подчеркнул, что Иран не хочет войны и эскалации, но сдаваться не намерен. Кроме того, Исламская Республика никогда не позволит иностранным силам вмешиваться во внутренние дела страны.

Известно, что Тегеран не бьет по гражданским. Сообщается, что власти страны расследуют сообщения об ударе по невоенным целям.

Накануне мощный взрыв прогремел неподалеку от школы для мальчиков в иранском Казвине. Во время прилета дети играли во дворе.