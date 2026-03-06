Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии. О принятом решении официального Тегерана сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета. От Ирана на Играх должен был выступить один спортсмен. Это лыжник Абулфазл Хатиби Мианеи. Ожидалось его участие в гонках 10 и 11 марта.

Ранее женская сборная Ирана по футболу отказалась исполнить национальный гимн перед своим первым матчем на Кубке Азии. Турнир проходит в Австралии. Перед игрой сборные Ирана и Южной Кореи выстроились для исполнения национальных гимнов, однако футболистки из Исламской Республики слушали музыку молча. После игры спортсменки и представители тренерского штаба отказались отвечать на уточняющие вопросы журналистов.

Национальный гимн Ирана был утвержден после прихода к власти аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после начала американо-израильской операции в Иране он был убит. На следующий день скончалась его жена.

Напомним, зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Атлеты примут участие в шести видах спорта в двух категориях - игры на льду и на снегу. Ожидается участие не менее 600 спортсменов из более чем 50 стран. Церемония открытия Игр пройдет 6 марта в Вероне.