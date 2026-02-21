Вашингтон поддержал участие россиян с флагом в Паралимпиаде

Спецпосланник президента США по вопросам глобального сотрудничества Паоло Замполли публично поддержал участие российских спортсменов в Паралимпийских играх в Италии с использованием национального флага и гимна. Он сказал, что спорт должен быть доступен для всех.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Италии Замполли присутствовал вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В январе он провел встречу с российским министром спорта Михаилом Дегтяревым в Ташкенте, на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии. Дегтярев отметил конструктивный диалог с американским спецпосланником и подчеркнул, что спорт служит важным инструментом для укрепления международных связей.

Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта. В сентябре прошлого года Международный паралимпийский комитет (МПК) отменил ограничения для российских и белорусских спортсменов. США не присоединились к 35 странам, выступившим против этого решения.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков объявил, что шесть российских спортсменов примут участие в Играх под национальным флагом. Это первый раз с 2014 года, когда российские спортсмены выступят на Паралимпиаде с государственной символикой. На завершившейся 22 февраля Олимпиаде 13 россиян соревновались в нейтральном статусе.

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов вызвало протесты. Италия, страна-хозяйка Паралимпийских игр, выразила «категорическое несогласие с решением МПК». Украина, Эстония, Литва, Польша и Чехия объявили о бойкоте церемонии открытия.

В начале февраля The New York Times сообщала, что бойкот российского спорта может быть снят. На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) перед Играми-2026 обсуждалась возможность возвращения российских команд на международные соревнования. Глава МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что спорт должен оставаться нейтральной территорией.