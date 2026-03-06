В Севастополе из-за атаки ВСУ пострадали девять человек, в том числе три ребенка

Девять человек обратились за медицинской помощью из-за атаки ВСУ на Севастополь, в том числе три ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Всего за медицинскую помощь за данный момент обратились девять пострадавших», - написал он в своем Telegram-канале.

Шесть человек (из них трое детей) доставили в больницу с различными резаными ранами. Трое получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

Кроме того, в результате атаки ВСУ сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. На месте работают все необходимые спецслужбы.

Сбитый БПЛА упал рядом с домом, начав поражать металлическими шариками и взрывчаткой. Городские власти приступят к ликвидации последствий в поврежденных домах с раннего утра.

Ранее пятнадцатилетняя девочка пострадала в Севастополе при очередной атаке ВСУ. Инцидент произошел в парке Победы. Подростка зацепили осколки от сбитой воздушной цели боевиков. Девочку доставили в больницу, несмотря на все усилия врачей она скончалась из-за полученных травм.

Кроме того, ВСУ дронами атаковали школу в Васильевке Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий объяснил, что боевики намеренно нанесли удар по школе, зная, что в этом месте не может быть никаких военных объектов.