ВСУ дронами атаковали школу в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. Кадры последствий в распоряжение «Звезды» передали местные власти.

«Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попал мирный город Васильевка», - говорится в сообщении.

По данным главы Запорожской области, боевики намеренно нанесли удар по школе, зная, что в этом месте не может быть никаких военных объектов. В результате атаки поврежден фасад здания, пострадала и прилегающая территория. Также осколки прилетели в школьные автобусы, из-за чего выбило стекла. О пострадавших не сообщается.

Евгений Балицкий в конце своего сообщения добавил, что киевский режим совершает чистый террор, целенаправленно нанося удары по детским учреждениям. Кроме того, украинские боевики специально запугивают мирных жителей своими действиями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти пострадавших в результате удара ВСУ. БПЛА врага атаковал территорию одного из предприятий в селе Почаево Грайворонского округа.