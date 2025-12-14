МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве умерла раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка-подросток

15-летняя Арина оказалась в московской больнице 18 декабря.
Глеб Владовский 18-12-2025 19:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве скончалась девочка-подросток, пострадавшая при атаке украинских боевиков на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Несмотря все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок получил ранения от сбитого в небе воздушного объекта осколка. Атака на Севастополь несла террористический характер.

Напомним, 30 ноября российские военнослужащие сбили 33 украинских беспилотника. Из них - шесть обезвредили над черноморской акваторией.

#в стране и мире #Севастополь #ВСУ #больница #девочка
