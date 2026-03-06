МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хегсет: США не будут принимать беженцев с Ближнего Востока

Шеф Пентагона объяснил, что для приема беженцев в регионе есть много других стран.
Дарья Ситникова 06-03-2026 02:44
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации в регионе. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

«Можно с уверенностью сказать: планов по приему волны новых ближневосточных беженцев в Соединенные Штаты нет», - объяснил он.

Хегсет уточнил, что для этого в регионе есть много других стран. Беженцы могут обратиться туда.

По информации телеканала CBS, около миллиона американцев оказались заблокированы в странах Ближнего Востока из-за продолжающегося вооруженного конфликта с Ираном. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио ранее публично заявил о работе над организацией чартерных рейсов для вывоза граждан.

Однако, по словам официальных лиц, любые операции по эвакуации должны проходить под жестким контролем. Кроме того, следует создать тесную координацию с правительствами стран региона и военным командованием.

Хегсет также ранее сообщил, что Соединенные Штаты уничтожили «лучшую часть» иранских ВМС. Он уточнил, что это произошло всего за несколько дней операции «Эпическая ярость».

#сша #Пентагон #Ближний Восток #конфликт #беженцы #хегсет
