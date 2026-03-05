МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CBS: около миллиона американцев застряли на Ближнем Востоке

По словам опрошенных официальных лиц, любые операции по эвакуации должны проходить под жестким контролем и в тесной координации с правительствами стран региона.
Дарья Ситникова 05-03-2026 00:20
© Фото: IMAGOZoonar.com/NATEE MEEPIAN, www.imago-images.de, Global Look Press

Около миллиона американцев оказались заблокированы в странах Ближнего Востока из-за продолжающегося вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщил телеканал CBS.

«В то время как Государственный департамент США призывает американцев покинуть 14 стран Ближнего Востока на фоне разрастающейся войны с Ираном , некоторые американцы выражают недовольство отсутствием помощи со стороны своего правительства», - сказано в материале.

По словам опрошенной девушки, несмотря на то, что граждан США просят вернуться домой, на самом деле, такой возможности и вовсе нет. Кроме того, глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио публично заявил о работе над организацией чартерных рейсов для вывоза граждан.

Однако, по словам официальных лиц, любые операции по эвакуации должны проходить под жестким контролем. Кроме того, следует создать тесную координацию с правительствами стран региона и военным командованием.

Ранее стало известно, что государственный департамент США порекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть свыше десяти стран на Ближнем Востоке из-за эскалации в регионе. В список вошли Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Бахрейн, Египет, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

