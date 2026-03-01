Путин поручит кабмину проработать вопрос прекращения поставок газа в ЕС

Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать вопрос прекращения поставок газа на европейский рынок прямо сейчас. Глава государства предположил, что для нашей страны было бы выгоднее сосредоточиться на новых открывающихся рынках. В этой связи президент напомнил о планах Евросоюза отказаться от российских энергоносителей с 2027 года.

«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться? Тут тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить?», - сказал Путин.

Рассуждая о ситуации на энергетическом рынке, Владимир Путин подчеркнул, что наша страна была и остается надежным поставщиком энергетических ресурсов для всех партнеров и планирует работать в том же режиме, но только с теми, кто сам является надежным контрагентом. В качестве примера Путин привел Венгрию и Словакию. Происходящее на европейских рынках президент назвал следствием ошибочной политики Брюсселя в сфере энергетики.

Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Тот прилетел в Москву заручиться гарантиями поставок нефти и газа. Глава российского государства заверил гостя в приверженности России прежним договоренностям.