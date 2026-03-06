МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NBC News: Белый дом признал удары в районе школы для девочек в Иране

Администрация Трампа знает, что за этой атакой стоит не Израиль, рассказали источники телеканала.
Владимир Рубанов 06-03-2026 17:42
© Фото: Mehr News Agency, XinHua, Global Look Press

Американские военные наносили удары по району в Иране, в начальной школе для девочек погибли десятки детей. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников. По их словам, представители администрации президента США Дональда Трампа признали это перед конгрессом на закрытых брифингах на этой неделе.

США знают, что удар по школе нанесли не израильтяне, рассказали источники. По их словам, представители Белого дома не предложили другой версии, кроме той, что за атакой могут стоять американские военные.

По данным МИД Ирана, 171 человек погиб в школе «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб. Центральное командование США заявило, что расследование случившегося продолжается. Министр войны Пит Хегсет сказал в среду, что США «никогда не наносят удары по гражданскому населению».

В четверг Хегсет заявил, что американцы больше не будут подчиняться «глупым политкорректным правилам ведения войны». По его словам, конфликты прошлого противоположны тому, что американцы делают в операции против Ирана. До сих пор у боевых действий были размытые цели и минималистские правила применения силы, и больше такого не будет, пообещал глава Пентагона.

Удар по школе «Шаджаре Тайебе» был нанесен в утреннее время, когда там шли занятия. Ракета разрушила как минимум половину здания. Под обломками двухэтажного бетонного строения погибли десятки учениц в возрасте от 7 до 12 лет, а также их учителя. Предварительное расследование Вооруженных сил США указывает на то, что удар по школе могли нанести американские военные, сообщило ранее агентство Reuters.

#сша #Израиль #Иран #военная операция #минаб
