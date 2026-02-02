МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки нефти из РФ

Со слов американского лидера, он договорился с индийским премьер-министром о снижении взаимных тарифов.
Дарья Ситникова 02-02-2026 22:20
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки российской нефти после разговора с индийским премьер-министром Нарендре Моди. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Он (Моди. - Прим. ред.) согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы», - сказано в материале.

Глава Белого дома также добавил, что они договорились о снижении взаимных тарифов и увеличении закупок индийской стороной американской энергетики, технологий, сельхозпродукции и угля. Итоговая сумма закупок составляет свыше $500 млрд.

Трамп назвал Моди одним из своих величайших друзей и уважаемым лидером. При этом отметив, что их договоренности укрепят отношения двух стран.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Индия при отказе от российских энергоресурсов понесет ущерб в размере девяти-десяти миллиардов долларов. Но российский лидер объяснил, что если Нью-Дели продолжит закупать российскую нефть, то Америка введет высокие пошлины.

По информации Bloomberg, крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries Ltd. снова начал закупать российское сырье для собственного завода в штате Гуджарат. Как отмечается в материале, сырье поступает на нефтеперерабатывающий завод мощностью 660 тысяч баррелей в сутки. Его продукция предназначена для внутреннего рынка Индии.

