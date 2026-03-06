РКН отреагировал на заявление ФАС о рекламе в Telegram

Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по вопросу незаконности рекламы в Telegram. Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в Telegram является нарушением закона из-за мер по ограничению доступа, действующих в отношении мессенджера. В ФАС также порекомендовали участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на ресурсах, доступ к которым ограничен.

ФАС заявила, что в настоящее время при наличии оснований служба принимает меры реагирования, которые предусмотрены законом. Сейчас мессенджер Telegram официально не заблокирован. Роскомнадзор применяет к нему меры по замедлению стабильной работы. Пользователи жалуются на долгую загрузку медиа и чатов. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что мессенджер могут полностью заблокировать в апреле. РКН ответил, что им пока нечего добавить к ранее опубликованной информации.

В 2025 году на Telegram пришлось 30-40% рекламы у блогеров. Весь сегмент инфлюенс-маркетинга составил в прошедшем году, по разным оценкам, около 50-60 миллиардов рублей. В среднем в сутки в мобильную и десктопную версии Telegram в декабре 2025 года заходило 74,3 миллиона россиян старше 12 лет. По этому показателю платформа стала лидером среди мессенджеров.

Накануне президент России Владимир Путин поднял вопрос о системах связи в зоне проведения спецоперации. Президент спросил подполковника Ирину Годунову, командира батальона связи, может ли использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представлять опасность для личного состава. Командир батальона связи ответила утвердительно. Годунова назвала мессенджер Telegram «вражеским видом связи». Она заявила, что для того, чтобы на фронте все было хорошо, необходимо доработать отечественный MAX.