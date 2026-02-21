ФСБ: ВСУ и украинские спецслужбы используют данные из Telegram в военных целях

ВСУ и украинские спецслужбы используют данные из Telegram в военных целях. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.

«Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram», - говорится в сообщении спецслужбы.

В сообщении ФСБ отмечается, что был проведен анализ работы мессенджера. В результате него были получены многочисленные достоверные сведения о том, что применение Telegram бойцами ВС РФ в зоне спецоперации приводило к созданию угрозы их жизни. Такие ситуации складывались неоднократно в течение последних трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива». В РКН отметили, что в мессенджере постоянно появляются новые боты для поиска личных данных. На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8 358 сервисов «пробива». В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до сотни таких сервисов. Однако, как объяснили в РКН, принципиально ситуация не меняется - появляются новые боты для поиска личных данных.