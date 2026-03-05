МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegram, MAX, Starlink: Путин поднял вопрос связи в зоне спецоперации

Командир батальона связи согласилась, что использование неподконтрольных систем связи представляет опасность для личного состава.
Андрей Аркадьев 05-03-2026 17:27
Президент России Владимир Путин поднял вопрос о системах связи в зоне проведения специальной военной операции. Он сделал это на встрече с женщинами, задав вопрос подполковнику Ирине Годуновой, командиру батальона связи. 

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава? То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава?» - спросил Путин. 

Командир батальона связи ответила утвердительно. Также она сообщила президенту, что в зоне проведения специальной военной операции специальная связь работает отлично.

В качестве примера использования российскими войсками не контролируемых непосредственно ВС РФ технических возможностей президент России также привел пример с интернетом Starlink. Путин напомнил, что его в итоге отключили по решению извне.

Подполковник Годунова назвала мессенджер Telegram «вражеским видом связи». Она заявила, что для того, чтобы на фронте все было хорошо, необходимо доработать отечественный MAX.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что Telegram пока что не будут ограничивать в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что военнослужащие постепенно переходят с него на другие сервисы, причем этот процесс, как отметил министр, займет какое-то время.

#связь #Владимир Путин #зона СВО #Командир батальона связи
