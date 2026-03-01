Орбан ответил на угрозы Зеленского послать к нему ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы Владимира Зеленского. Его обращение опубликовано в социальной сети Х.

«Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей», - написал он.

Зеленский ранее пригрозил передать ВСУ адрес человека, который блокирует кредит от Евросоюза. Предположительно, обращаясь к венгерскому лидеру.

Говоря о европейском кредите, он акцентировал внимание на отсутствии альтернативы этим деньгам. А также Зеленский напомнил, что только Венгрия блокирует передачу средств Украине.

Решение предоставить киевскому режиму кредит Евросоюза приняли в декабре прошлого года. Однако Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом. Позже Орбан и вовсе заявил о невозможности принятия Украины в ЕС.