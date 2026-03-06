Президент США Дональд Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Об этом сам американский президент объявил в интервью ABC News.

«Такер сбился с пути», - сказал Трамп.

Он добавил, что давно знал, что Карлсон не является подлинным сторонником MAGA. При этом президент США добавил, что движение MAGA спасает Америку.

Трамп в 2012 году зарегистрировал лозунг Make America Great Again как торговую марку. Он использовал его еще до президентской кампании, надевая бейсболки с надписью на собственных выступлениях. Экс-президент США Джо Байден называл движение MAGA угрозой для демократии. Республиканцев, состоящих в нем, он обвинял в том, что они не уважают конституцию и не верят в верховенство закона.

Ранее Карлсон критиковал Трампа за решение начать совместную с Израилем войну против Ирана. Журналист назвал удары по Тегерану «абсолютно отвратительными и злодейскими».

В своем ролике Карлсон обвиняет командиров ВС США в том, что они говорили бойцам, что якобы воюют ради Иисуса. Такер отметил, что в Иране живет так же много его последователей. Там большое христианское сообщество, о безопасности которого Соединенные Штаты не позаботились, подчеркнул журналист.

Карлсон в последнее время отметился рядом громких заявлений. Так, массовые беспорядки в Миннеаполисе он назвал началом распада США. По его мнению, происходит разрушение социальной структуры правительства, что является одним из самых важных моментов в жизни американцев.

В феврале Карлсон сообщил о своем задержании в Израиле сотрудниками службы безопасности. Вместе с ним был задержан его продюсер, которого допрашивали отдельно. В Тель-Авив съемочная группа прилетала для беседы с послом США Майком Хакаби.

А накануне у политического обозревателя украли грузовик с 378 тысячами банок снюса. Принадлежащий Карлсону бренд ALP Pounches планировал выпустить ограниченную серию никотиновых пакетиков. Грабители угнали грузовик, в котором хранились коробки со снюсом, со склада компании в Южной Калифорнии. Было обещано 100 тысяч долларов вознаграждения за достоверную информацию, которая поможет найти тех, кто угнал грузовик. Общая стоимость похищенного составляет около $7,9 миллиона долларов.