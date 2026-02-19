Журналист Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле

Известный американский журналист Такер Карлсон сообщил о своем задержании в Израиле сотрудниками службы безопасности. Вместе с ним был задержан его продюсер, которого допрашивали отдельно, добавил Карлсон. В Тель-Авив съемочная группа прилетала для беседы с послом США Майком Хакаби. Встреча прошла в аэропорту. Сейчас журналист и его коллега на свободе.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби», - рассказал Карлсон изданию Daily Mail.

У американских дипломатов иной взгляд на случившееся. В посольстве США в Израиле опровергли сообщения о задержании журналиста. По мнению дипмиссии, Такер Карлсон получил на паспортном столе стандартные для всех путешественников вопросы.

Журналист в последнее время отметился рядом громких заявлений. В частности, продолжающиеся массовые беспорядки в Миннеаполисе Карлсон назвал началом распада США. По его мнению, происходит разрушение социальной структуры правительства, что является одним из самых важных моментов в жизни американцев.