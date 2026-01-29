Карлсон назвал беспорядки в Миннеаполисе началом распада США

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал продолжающиеся беспорядки в Миннеаполисе началом распада США. Об этом он сказал в видеообращение на своем YouTube-канале.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны», - сказал журналист.

Он назвал этот момент одним из самых важных в жизни американцев. Ранее сообщалось о том, что ситуация в Миннесоте накаляется, и власти могу ввести войска или Нацгвардию.

Однако при таком сценарии местные органы правопорядка могут пойти на столкновение с федеральными силами безопасности, поскольку власти штата недовольны политикой главы Белого дома Дональда Трампа.

На фоне происходящих событий трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на падение доллара США.