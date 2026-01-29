МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карлсон назвал беспорядки в Миннеаполисе началом распада США

Ситуация в городе накаляется.
Константин Денисов 29-01-2026 02:45
© Фото: Jimin Kim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал продолжающиеся беспорядки в Миннеаполисе началом распада США. Об этом он сказал в видеообращение на своем YouTube-канале.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны», - сказал журналист.

Он назвал этот момент одним из самых важных в жизни американцев. Ранее сообщалось о том, что ситуация в Миннесоте накаляется, и власти могу ввести войска или Нацгвардию.

Однако при таком сценарии местные органы правопорядка могут пойти на столкновение с федеральными силами безопасности, поскольку власти штата недовольны политикой главы Белого дома Дональда Трампа.

На фоне происходящих событий трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на падение доллара США.

#в стране и мире #сша #Миннеаполис #беспорядки в США #Такер Карлсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 