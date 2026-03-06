Президент России Владимир Путин разрушил тщательно проработанный план ЕС по отказу от российского газа, об этом пишет китайский портал Sohu. По мнению авторов, заявления российского лидера о возможном уходе с газового рынка Евросоюза нанесли серьезную травму Брюсселю.

Европа оказалась заложницей собственной санкционной политики, аналитики предсказывают еще больший рост цен на газ. Следом подорожают и продукты, отопление, электричество - это уже из статьи немецкого издания Focus. Французский политик Флориан Филиппо даже призвал Париж немедленно отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергокризиса.

История с блокадой Ирана Ормузского пролива и удары по второму по величине мировому производителю сжиженного природного газа в Катаре уже привели к очередям на заправках в Азии и скачку мировых цен на газ более чем в полтора раза. Операция США и Израиля явно застала некоторых европейцев врасплох. Но даже те, кто до сих пор симпатизировал американскому лидеру Дональду Трампу теперь за это расплачиваются. Если раньше в Москве заявляли о готовности возобновить поставки, то после ударов Киева по российском газовозу в Средиземном море риторика Кремля изменилась.

«Сейчас открываются другие рынки, и, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», - заявил Путин.

Что касается предложения восстановить экспорт газа по уцелевшей нитке трубопровода Северный поток, то здесь, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России не видят никаких признаков изменения позиции европейцев. При этом в Кремле слышат отдельные предложения в Европе отложить введение полного нефтяного эмбарго на более поздние сроки.

Пока же заявления Путина о том, что «ничего личного, только бизнес», подкрепляют решения других мировых игроков. Накануне стало известно о том, что танкер, следующий из Нигерии во Францию, неожиданно развернулся в Атлантическом океане и, обогнув мыс Доброй Надежды, очевидно, направился, в одну из быстро растущих экономик Юго-Восточной Азии. Это и было то, что российский лидер назвал: «ничего личного, только бизнес».

«Никакой политической подоплеки. Ну если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться? Но это не решение. Это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу Правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», - объяснил российский лидер.

Холодная зима в Европе уже привела к тому, что запасы газа в ЕС сократились до рекордного уровня. Если в среднем за последние пять лет они держались на уровне 45%, то сейчас опустились до 30. На этом фоне Россия уже начинает возвращать себе и традиционные рынки сбыта. Так, по сообщениям агентства Bloomberg, два нефтяных танкера, следующих в Азию, изменили курс и направились в Индию, которой Трамп до недавнего грозил вторичными санкциями.

Авторитетный аналитический центр в Нидерландах предсказывает сегодня еще больший рост цен на газ на фоне заявлений Владимира Путина. И если переориентировать поставки трубопроводного газа так быстро не получится, то главную обеспокоенность в ЕС как раз вызывает импорт сжиженного газа. Доля поставок России в результате введенных против нее санкций, конечно, сократилась. Но даже в прошлом году составляла 38 млрд кубов, или 12%. В основном, это поставки морским путем и по трубопроводу Турецкий поток.

«Получается, что киевский режим кусает на самом деле ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную: и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», - добавил наш президент.

На этом фоне Россия по-прежнему выступает как надежный партнер и готова гарантировать поставки газа тем, кто проводит в отношении Москвы взвешенную политику. Владимир Путин заявил об этом в Кремле, где он принял венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Вместе с ним в Будапешт вернулись и двое украинских пленных с двойным гражданством из Закарпатья. Кроме этого, для правительства Орбана сотрудничество с Россией это еще и козырь в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии уже в апреле.

Из-за позиции Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций и приостановила выделение Украине кредита в 90 млрд евро. На этом фоне Зеленский, ранее допускавший в адрес Орбана прямые оскорбления, открыто пригрозил ему физической расправой.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе - дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам - пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», - сказал Зеленский.

Агентство Bloomberg пишет, что Венгрия не видит альтернативы поставкам более дешевого газа из России и против того, чтобы его заменила Хорватия. Этот вопрос стал одной из тем встречи послов европейских стран.

Кроме этого, ЕС готов отремонтировать якобы пострадавший украинский НПЗ для запуска нефтепровода «Дружба». Но заявлениям Киева о причинах простоя трубы не верит премьер Словакии Роберт Фицо.

«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами. У нас есть спутниковые снимки. Я не могу показать вам их все по соображениям конфиденциальности. Однако, судя по тому, что мы видим на этих изображениях нет никаких повреждений, мешающим Украине возобновить поставки нефти. Почему, Зеленский заявляет об ужасных повреждениях, но при этом он никого не хочет пустить туда для проверки?», - заявил Фицо.

Впрочем, от официальных лиц реакции на заявления Владимира Путина пока не прозвучали. Хотя можно не сомневаться, в крупнейших европейских столицах они дошли до адресата.