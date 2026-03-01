Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала об обстановке на судне

Посольство России в Катаре договорилось с представителями круизного лайнера «Celestyal Journey», что российские туристы останутся на борту судна. До этого сообщалось, что пассажиров должны были высадить 7 марта и разместить в гостиницах. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала туристка Радмила Ганиева, которая находится на лайнере.

«Посольство договорилось с "Селестиал Джорни", что мы остаемся на корабле, то есть 7 марта вещи собирать не надо, мы остаемся здесь. Нас дальше кормят и мы дальше спим в наших каютах», - поделилась она.

На вопрос о том, до какого числа продлено проживание, россиянка ответила, что срок неопределенный. Все зависит от того, когда будет найден безопасный способ вывоза туристов.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что россиянам полностью вернут деньги за туры в страны Ближнего Востока, но не сразу. С ее слов, нужно понимать, что туроператоры сейчас сталкиваются с огромным количеством заявок на единицу времени, поэтому быстрое их рассмотрение невозможно.

Известно, что АТОР уже направила властям Дубая «черный список» гостиниц, которые выселили россиян в условиях кризиса. Отмечается, что туристы столкнулись с подобным отношением, несмотря на распоряжение Департамента экономики и туризма эмирата, которое было разослано управляющим отелей.

Ранее сообщалось, что за последние дни в Россию смогли вернуться более двух тысяч туристов после обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации АТОР, в третьих странах сейчас находятся около 6 000 российских туристов. В частности, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и некоторых других странах, куда улетели россияне через Дубай.