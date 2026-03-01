МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала об обстановке на судне

Туристов должны были высадить с судна 7 марта.
Виктория Бокий 06-03-2026 00:25
© Фото: celestyal.com © Видео: ТРК «Звезда»

Посольство России в Катаре договорилось с представителями круизного лайнера «Celestyal Journey», что российские туристы останутся на борту судна. До этого сообщалось, что пассажиров должны были высадить 7 марта и разместить в гостиницах. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала туристка Радмила Ганиева, которая находится на лайнере.

«Посольство договорилось с "Селестиал Джорни", что мы остаемся на корабле, то есть 7 марта вещи собирать не надо, мы остаемся здесь. Нас дальше кормят и мы дальше спим в наших каютах», - поделилась она.

На вопрос о том, до какого числа продлено проживание, россиянка ответила, что срок неопределенный. Все зависит от того, когда будет найден безопасный способ вывоза туристов.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что россиянам полностью вернут деньги за туры в страны Ближнего Востока, но не сразу. С ее слов, нужно понимать, что туроператоры сейчас сталкиваются с огромным количеством заявок на единицу времени, поэтому быстрое их рассмотрение невозможно.

Известно, что АТОР уже направила властям Дубая «черный список» гостиниц, которые выселили россиян в условиях кризиса. Отмечается, что туристы столкнулись с подобным отношением, несмотря на распоряжение Департамента экономики и туризма эмирата, которое было разослано управляющим отелей.

Ранее сообщалось, что за последние дни в Россию смогли вернуться более двух тысяч туристов после обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации АТОР, в третьих странах сейчас находятся около 6 000 российских туристов. В частности, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и некоторых других странах, куда улетели россияне через Дубай.

#Ближний Восток #Туристы #катар #наш эксклюзив #лайнер #АТОР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 