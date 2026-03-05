За последние дни в Россию вернулось более 2 тысяч туристов

За последние дни более 2 000 российских туристов смогли вернуться на родину после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточнили, что в третьих странах сейчас находятся около 6 000 российских туристов. В частности, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и некоторых других странах. В эти страны россияне улетели через Дубай.

Некоторые отели в Дубае вели себя крайне негостеприимно в период отмены рейсов из-за обострения на Ближнем Востоке. Так, они выселяли постояльцев и не заселяли тех, кто пришел из других отелей. АТОР направил дубайским властям список таких гостиниц.

Ранее в АТОР заявляли, что отели Дубая и Шарджи выселяют туристов, которые не могут покинуть ОАЭ из-за обострившейся ситуации в регионе, по окончании оплаченного срока проживания. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов. Те туристы, кто приехал в ОАЭ самостоятельно, решали вопрос с проживанием и искали свободные номера в отелях своими силами.

Мурадян также рассказал «Звезде», что деньги за отмененные перелеты и туры на Ближний Восток можно вернуть, пока период вынужденной отмены определен по 8-9 марта. Все авиакомпании, которые задела приостановка полетов, выпустили информационные письма, согласно которым туристы могут обменять, сдать и получить денежные средства в размере 100%, если говорить про отмененные рейсы. Такой же политики придерживаются туроператоры. Срок вынужденной отмены, объяснил специалист, установлен у всех перевозчиков по-разному.