МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

АТОР отправила властям Дубая список отелей, из которых выселяли россиян

Ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем, авиакомпании и туроператоры наладили информирование пассажиров о датах и времени вылета.
Ян Брацкий 05-03-2026 18:18
© Фото: Aristidis Vafeiadakis, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая «черный список» отелей, которые выселяли российских туристов или препятствовали их заселению в ходе ближневосточного кризиса. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Некоторые отели вели себя крайне некорректно, негостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей», - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Туристы столкнулись с подобным отношением, несмотря на распоряжение Департамента экономики и туризма эмирата, которое он разослал отельерам. В документе содержатся инструкции по оказанию помощи туристам, попавшим в сложную ситуацию из-за массовой отмены рейсов. Отелям было рекомендовано не выселять гостей, сохранив за ними все условия первоначального бронирования.

По словам Ломидзе, сейчас ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем. Авиакомпании и туроператоры наладили оперативное информирование пассажиров о вылетах. Генеральное консульство РФ в Дубае ранее составило памятку для отдыхающих, как вести себя в условиях выселения.

За последние дни из зоны ближневосточного конфликта в Россию вернулись более 2 000 наших соотечественников. В АТОР уточнили, что в третьих странах остаются еще 6 000 российских туристов. Речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и некоторых других странах. Туда россияне улетели с пересадкой в Дубае.

#в стране и мире #Ближний Восток #Туристы #дубай #АТОР #Ломидзе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 