Fox News: иракские курды начали наземное наступление в Иране

Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.
Дарья Ситникова 05-03-2026 02:11
© Фото: Angel RuszkiewiczDod, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Иракские курды начали наземное наступление в Иране. Об этом утверждает телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного чиновника США.

«Тысячи иракских курдов начали наземное наступление в Иране», - сказано в материале.

Уточняется, что тысячи курдских бойцов начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник. Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что США в настоящий момент не планируют использовать наземные силы в ходе военной операции в Иране. Однако они не исключают такой возможности в целом.

Кроме того, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заподозрил администрацию американского президента Дональда Трампа в ведении закулисных переговоров с Ираном. За разъяснением ситуации Нетаньяху обратился в Белый дом.

#сша #Иран #Иракские курды #наземное наступление
