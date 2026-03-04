МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Белом доме оценили перспективы наземной операции в Иране

Сейчас в операции против Ирана со стороны США задействованы более 50 тысяч военных, 200 истребителей, бомбардировщики и пара авианосцев.
Ян Брацкий 04-03-2026 22:38
© Фото: Ameer Al Mohammedaw dpa Global Look Press

США в настоящий момент не планируют использовать наземные силы в ходе военной операции в Иране, но не исключают такой возможности в целом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента США, и он мудро поступает, не делая того же сам», - сказала Левитт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведение наземной операции в Иране не потребуется, но не исключил такой возможности. Сейчас против Ирана со стороны Штатов задействованы более 50 тысяч военных, 200 истребителей, бомбардировщики и пара авианосцев. В ближайшее время регион должны прибыть дополнительные силы, сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Брэдли Купер.

На данный момент жертвами американо-израильских ударов стали 787 иракцев. Атакам подверглись 153 города Исламской республики. Число зафиксированных ударов перевалило за тысячу. Иран отвечает. Его военные атакуют американские военные базы в регионе и нефтяную инфраструктуру в странах Персидского залива. Ранее сообщалось, что иранским силам ПВО удалось сбить американский истребитель F-15 ВВС США.

#сша #Пентагон #Ближний Восток #Белый дом #Иран #Кэролайн Левитт
