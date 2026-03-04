МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Military Watch: иранские ракеты «Фатех-2» почти невозможно сбить силами ПВО

«Фатех-2» - первый и единственный известный тип иранской ракеты, в состав которой входит гиперзвуковой планирующий аппарат.
Виктория Бокий 04-03-2026 23:41
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Globallookpress

Перехватить иранские ракеты силами ПВО практически невозможно, особенно сверхзвуковую ракету «Фатех-2». К такому выводу пришел американский журнал Military Watch.

Авторы материала отмечают, что «Фатех-2» была впервые использована в нынешнем конфликте после того, как США и Израиль начали атаки на Иран 28 февраля. Это первый и единственный известный тип иранской ракеты, в состав которой входит гиперзвуковой планирующий аппарат.

«Гиперзвуковые планирующие аппараты могут маневрировать как по курсу, так и по тангажу, выполняя боковые маневры на высоте нескольких тысяч километров над пределом Армстронга, что в сочетании с экстремальными скоростями делает их перехват практически невозможным для существующих систем ПВО», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана атаковали американский эсминец в Индийском океане. Известно, что КСИР наносил удар ракетами «Кадр 380» и «Талаие».

До этого официальный представитель минобороны Исламской республики Реза Талаиник заявлял, что Иран вынудит США и Израиль прекратить войну в ближайшее время. К такому выводу он пришел, анализируя тактические возможности и вооруженную мощь Ирана.

#ракета #Ближний Восток #Иран #«Фатех-2» #сверхзвуковая ракета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 