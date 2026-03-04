Military Watch: иранские ракеты «Фатех-2» почти невозможно сбить силами ПВО

Перехватить иранские ракеты силами ПВО практически невозможно, особенно сверхзвуковую ракету «Фатех-2». К такому выводу пришел американский журнал Military Watch.

Авторы материала отмечают, что «Фатех-2» была впервые использована в нынешнем конфликте после того, как США и Израиль начали атаки на Иран 28 февраля. Это первый и единственный известный тип иранской ракеты, в состав которой входит гиперзвуковой планирующий аппарат.

«Гиперзвуковые планирующие аппараты могут маневрировать как по курсу, так и по тангажу, выполняя боковые маневры на высоте нескольких тысяч километров над пределом Армстронга, что в сочетании с экстремальными скоростями делает их перехват практически невозможным для существующих систем ПВО», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана атаковали американский эсминец в Индийском океане. Известно, что КСИР наносил удар ракетами «Кадр 380» и «Талаие».

До этого официальный представитель минобороны Исламской республики Реза Талаиник заявлял, что Иран вынудит США и Израиль прекратить войну в ближайшее время. К такому выводу он пришел, анализируя тактические возможности и вооруженную мощь Ирана.