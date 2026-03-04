МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В КСИР заявили об атаке на Генштаб ВС Израиля и офис Нетаньяху

Из-за атак погибли несколько высокопоставленных сотрудников канцелярии Нетаньяху.
Дарья Ситникова 04-03-2026 23:15
© Фото: Eli Basri, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран трижды обстрелял здание Генштаба ВС Израиля, а также один раз атаковал один из офисов премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил советник командующего КСИР Хамидреза Могаддамфар.

«Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху», - рассказал он.

Уточняется, что удары наносились в течение последних нескольких дней. Из-за них погибли несколько высокопоставленных сотрудников канцелярии Нетаньяху.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что Тель-Авив намерен ликвидировать любого, кто займет пост верховного лидера Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи. Он уточнил, что это произойдет, если этот человек будет «продолжать курс на уничтожение Израиля, угрожать США и мировому сообществу и подавлять иранский народ».

Кроме того, военные Соединенных Штатов и Израиля атаковали аэропорт Мехрабад в Тегеране. Атаке также подверглись районы Махаллати и Хакимия, и площадь Энклаб.

#Иран #ксир #нетаньяху #атака #удары #Генштаб ВС Израиль
