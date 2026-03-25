Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

Иран разрешил проход через Ормузский пролив России, Индии и Китаю. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Суда, не являющиеся враждебными, в том числе принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут воспользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив в координации с компетентными иранскими властями», -говорится в сообщении.

Уточняется, что проход открыт лишь судов тех стран, которые не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также и полностью соблюдают заявленные правила охраны.

Напомним, пролив находится под контролем Ирана. Согласно этому заявлению, судам США, Израиля и европейских стран проход закрыт.