МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

Проход также разрешен для Индии и Китая.
Вероника Левшина 25-03-2026 23:02
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран разрешил проход через Ормузский пролив России, Индии и Китаю. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Суда, не являющиеся враждебными, в том числе принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут воспользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив в координации с компетентными иранскими властями», -говорится в сообщении.

Уточняется, что проход открыт лишь судов тех стран, которые не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также и полностью соблюдают заявленные правила охраны.

Напомним, пролив находится под контролем Ирана. Согласно этому заявлению, судам США, Израиля и европейских стран проход закрыт.

#Китай #Индия #Иран #Ормузский пролив #суда #аракчи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 