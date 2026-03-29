В США зафиксировали рост цен на горючее из-за конфликта в Иране

Самые высокие показатели цен на топливо зафиксированы в западных штатах страны.
Глеб Владовский 29-03-2026 04:03
© Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress

Конфликт в Иране привел к повышению средней цены за галлон(3,7 литра - Прим. ред.) бензина в США. Такие данные приводит Американская автомобильная ассоциация (ААА).

Уточняется, что в 2025 году цена за регулярный бензин составляла примерно 3,1 доллара. Теперь показатель вырос до 3,9. В то же время стоимость галлона дизеля в настоящее время составляет 5,3 доллара. Годом ранее этот показатель составлял 3,6.

Отмечается, что самая высокая стоимость приходится на западные штаты страны. В то время как дешевле всего топливо можно купить в центральных регионах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пропустил через Ормузский пролив 10 танкеров с нефтью для Штатов. По его словам, он представил через Пакистан план мирного соглашения, который в Тегеране отклонили, представив собственный список требований.

#в стране и мире #сша #Иран #цены на бензин #подорожание
