МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ABC: Мадуро поместили в штрафной изолятор в американской тюрьме

По данным источников, находящиеся в изоляторе имеют право раз в месяц воспользоваться телефоном или электронной почтой, которая просматривается.
Глеб Владовский 12-03-2026 13:05
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро поместили в штрафной изолятор в американской тюрьме. Об этом сообщила испанская газета ABC со ссылкой на источники.

«Мадуро был помещен в специальный изолятор. Заключенные... могут выходить на улицу три раза в неделю на один час. Они всегда в кандалах на ногах и руках и в сопровождении двух охранников», - говорится в материале.

Кроме того, те, кто содержится в изоляторе, обычно имеют право раз в месяц воспользоваться телефоном или просматриваемой электронной почтой. Как отмечает собеседник издания, иногда по ночам слышно, как Мадуро кричит на испанском о том, что его похитили и что он легитимный президент Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что власти США на официальном уровне признали нынешнее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

#в стране и мире #венесуэла #Николас Мадуро #тюрьма #Изолятор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 