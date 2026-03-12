ABC: Мадуро поместили в штрафной изолятор в американской тюрьме

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро поместили в штрафной изолятор в американской тюрьме. Об этом сообщила испанская газета ABC со ссылкой на источники.

«Мадуро был помещен в специальный изолятор. Заключенные... могут выходить на улицу три раза в неделю на один час. Они всегда в кандалах на ногах и руках и в сопровождении двух охранников», - говорится в материале.

Кроме того, те, кто содержится в изоляторе, обычно имеют право раз в месяц воспользоваться телефоном или просматриваемой электронной почтой. Как отмечает собеседник издания, иногда по ночам слышно, как Мадуро кричит на испанском о том, что его похитили и что он легитимный президент Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что власти США на официальном уровне признали нынешнее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.