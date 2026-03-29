ПВО сбила 27 украинских беспилотников в Ленинградской области

Пострадал порт Усть-Луга.
Константин Денисов 29-03-2026 06:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства ПВО уничтожили 27 беспилотников в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона предупредил, что опасность сохраняется, отражение атаки до сих идет. Характер разрушений не уточняется.

Накануне вечером были сбиты 26 дронов ВСУ над пятью регионами, в том числе - над Московским и республикой Крым.

В Ленинградской области 27 марта уничтожили 36 беспилотников, которые блокировали работу аэропорта Пулково более, чем на пять часов.

#ВС РФ #пво #беспилотники #Ленинградская область #ВСУ
