ПВО сбила 36 украинских дронов над Ленинградской областью

Атака вражеских беспилотников блокировала на ночь работу аэропорта Пулково.
Константин Денисов 27-03-2026 06:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сведения о количестве пострадавших и разрушениях на земле отсутствуют. Из-за атаки дронов ВСУ приостановил свою работу аэропорт Пулково, не принимающий рейсы уже более пяти часов.

Накануне вечером столько же беспилотников были уничтожены в течение двух часов над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями. 25 марта сообщалось о 33 сбитых над Ленинградской областью дронах.

#пво #беспилотники #Ленинградская область #ВСУ #пулково #Александр Дрозденко
